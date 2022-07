Élections législatives-Premières tendances : La majorité présidentielle en grande difficulté, stratégie payante pour l'inter coalition Yaw-Wallu

On n’en est qu’au début des dépouillements, mais au vu des premiers chiffres recueillis, on se dirige vers un scrutin serré et en même temps compliqué pour la majorité présidentielle dans plusieurs localités. L'inter Coalition Yewwi Askan Wi Yaw tire son épingle du jeu dans plusieurs centres vote stratégiques du pays à Dakar, Mbacké, Touba, Ziguinchor, Tivaouane (le Maire Diop Sy a perdu son bureau de vote), Thiès, Kaolack (Mimi Touré défaite dans son bureau de vote), Louga et dans la diaspora notamment en Europe.









L’alliance YAW-Wallu Sénégal fait beaucoup de mal au parti présidentiel. Déthié Fall déclarait lors de l’officialisation de l’accord entre les deux formations de l’opposition que c’était “l’accord du siècle”. Pour le moment, les faits lui donnent raison.