Élections législatives : Un ancien ministre centrafricain critique la stratégie de Macky Sall

Dans une tribune publiée sur le site de Jeune Afrique, l’ancien ministre centrafricain de la Communication, Adrien Poussou s’est penché sur les dernières élections législatives sénégalaises. Analysant ce qu’il appelle la “défaite” de Macky Sall, il fustige la stratégie de ce dernier durant la précampagne et la campagne qu’il juge simpliste : “Tout semble démontrer que le pari du chef de l’État Macky Sall était simple, sinon simpliste : pousser l’opposition dans ses derniers retranchements et la contraindre à renoncer de prendre part à ces législatives. Autrement dit, en misant sur les réactions parfois épidermiques de certains leaders de l’opposition, le pouvoir savait que l’invalidation des titulaires de la liste nationale de la coalition dirigée par Ousmane Sonko constituerait un casus belli, en tout cas le piège qui devrait faire trébucher ses adversaires”.