[Retro 2022] Élections Législatives : Une configuration inédite à l’Assemblée nationale

retro sur les élections législatives

Les élections législatives ont eu lieu le 31 juillet 2022. Lors de ce scrutin, l'opposition a confirmé sa montée en puissance entamée depuis les élections locales de janvier de la même année. En effet, l’Assemblée Nationale connaîtra une configuration inédite conduisant à des évènements sans précédent.





On aurait cru que les politiques n’avaient jamais participé à des élections législatives au vu de la banalité des erreurs commises dans la confection des listes.





Des listes, sans suppléant, sans titulaire





En effet, parmi les huit listes validées par la Direction générale des élections, une s’est retrouvée sans titulaire et une autre sans suppléant au scrutin proportionnel. L’affaire qui avait créé une cacophonie électorale concernait respectivement la liste de Benno Bokk Yakaar et celle de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi. Il était reproché à la coalition au pouvoir, le non-respect des dispositions relatives à la parité. Alors que pour la coalition Yewwi Askan Wi, sa liste des titulaires ne respectait pas les articles L 178-1 et L179 alinéa 2 du Code électoral, selon l’arrêté ministériel. La coalition n’avait pas pu procéder au remplacement d’un de ses candidats frappé d’inéligibilité.





Malgré les recours déposés au Conseil constitutionnel, la situation n’a pas pu être résolue. Un fait inédit venait alors de se produire. Les principaux opposants n’allaient pas accéder à l’hémicycle. Ce qui, pour beaucoup, serait un avantage de plus pour la coalition au pouvoir. Mais c’était sans compter la détermination des leaders de Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko, Khalifa Ababacar Sall, Déthié Fall et Cheikh Tidiane Youm ont fait le tour du Sénégal. Une tournée qui a permis à l’opposition de confirmer la tendance annoncée par les élections locales.





Une majorité d’un cheveu





Au soir du 31 juillet, l’opposition commençait déjà à exulter de joie. Son objectif de départ était la cohabitation ce qui d’ailleurs avait abouti à la formation d’une inter coalition Yewwi-Wallu. Mais si l’objectif n’était pas atteint à 100%, elle n’était pas loin du pari. Yewwi Askan Wi décroche 56 sièges alors que son partenaire, se retrouve avec 24 députés. La coalition présidentielle est passée de 125 en 2017 à 82 députés. Elle a pu obtenir une majorité absolue avec le ralliement du député Pape Diop de la Bokk Guiss Guiss. Benno Bokk Yakaar se heurte finalement à la démission, de son groupe, de celle qui était pourtant la tête de liste de la coalition, Aminata Touré. L’ancienne première ministre rejoint ainsi Pape Djibril Fall et Thierno Alassane Sall sur la liste des non-alignés.





La configuration de l’hémicycle ne rend pas la tâche facile au gouvernement. Cela se fait sentir dès l’installation de la quatorzième législature. Une bagarre a éclaté dès le premier jour. Le vote pour élire le président se fait avec la présence de gendarmes dans la salle. Le président Amadou Mame Diop est installé dans la douleur. L’opposition s’insurge contre ce président selon eux « illégitime ». La présidence d’Amadou Mame Diop ne sera pas de tout repos. Et le marathon budgétaire pour l’année 2023 va le confirmer. Tous les budgets sectoriels, même ceux du ministère des Forces armées, sont débattus. Par ailleurs, la violence notée à l’hémicycle depuis le début a atteint son paroxysme avec l’agression de la députée Amy Ndiaye Gniby. Cette dernière, suite à une altercation avec ses collègues Massata Samb et Mamadou Niang, s’est retrouvée en hospitalisation à la maternité de l’hôpital Principal de Dakar. L’affaire est encore pendante devant la justice.





Malgré ces évènements, l’opposition continue dans sa lancée. Après la Déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, elle dépose une motion de censure, une deuxième dans l’histoire politique du Sénégal. La configuration de l’hémicycle est donc inédite et peut encore surprendre dans les cinq ans à venir, même si, pour certains observateurs, le prochain Président qui sera élu en 2024 aura tout intérêt à la dissoudre.