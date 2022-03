Élections législatives : Wallu exige le prolongement des inscriptions et la supression du parrainage...

La grande coalition Wallu Sénégal exige le prolongement des inscriptions pour permettre aux primo-votants d'user de leur droit. " Pour la seconde fois, l'Etat ouvre la révision du fichier pour des délais limites dans le temps et géographiquement" a notifié Abdoul Mbaye qui a lu le texte liminaire face à la presse ce jeudi. A l'en croire: "le fichier n'est pas vidé de ses irrégularités, de fraudes, l'existence de données biométriques frauduleuses, le refus de mettre à disposition le fichier avant les élections, des périodes très courtes. L'exemple des fraudes massives dans la ville de pikine démontrent à suffisance un manque de transparence pendant les élections locales".





Sur un autre registre, la coalition affirme que le parrainage ne devrait pas refaire surface. " Notre pays ne peut pas continuer de piétiner sa signature au niveau sous-régional, régional et international. La remise en cause de la décision de la CEDEAO s'inscrit dans ce cadre" denonce-t-il. Il ajoute qu'un délai de six mois à compter de la date de notification a été signifié à l'Etat pour le retrait du système de parrainage"a précisé Abdoul Mbaye.





En l'état actuel des choses, Abdoul Mbaye doute que les élections législatives puissent se tenir dans des conditions optimales." Les conditions ne sont pas réunis pour garantir des élections législatives ouvertes et transparentes au mois de juillet prochain et menacent la stabilité du Sénégal" ." Le parrainage est une violation de la décision de la CEDEAO qui a demandé au Sénégal de lever tous les obstacles à une libre participation des élections par la supression du système de parrainage" conclut, Abdoul Mbaye.