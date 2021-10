ÉLECTIONS LOCALES 2022: AMADOU DIALLO NAFAYA (ADN), Le parcours d'un gagnant, un choix pragmatique pour la mairie de Mampatim

AMADOU DIALLO NAFAYA dit « ADN »est un jeune sénégalais natif de la commune de MAMPATIM située dans la région de KOLDA. Reconnu par sa communauté comme un intellectuel d’une valeur civique et humanitaire très élevée, il est un modèle accompli de jeune dont l’ambition, l’intelligence et la persévérance se vivent au quotidien. Comme un plébiscite et une absolue nécessité, sa candidature à la mairie est portée par toutes les couches de la population notamment la jeunesse.





Jeunesse et formation d’Amadou





A l’image de tous les jeunes enfants du terroir, Amadou DIALLO surnommé aujourd’hui ADN par les jeunes est né et a grandi dans une famille Mampatimoise modeste et épanouie. Il accomplit l’essentiel des tâches qui étaient dévolues aux enfants et jeunes de sa génération : travaux champêtres, école coranique, sport de rue, etc… et reçu donc une solide éducation de base. Ce qui a sans doute beaucoup contribué à façonner sa personnalité de jeune persévérant, ambitieux et gagneur.





Le parcours d’un jeune ambitieux





ADN a débuté ses études à l’école Élémentaire de MAMPATIM, puis au collège de l’ex-arrondissement de Dabo d’où il obtient son BFEM.





Après le BAC en 2001, il obtient une bourse d’étude pour le Maroc où il décroche son DTS en 2003 en tant que Lieutenant de Pêche à l’ISTPM d’Agadir. De retour au Sénégal en 2004, il entame une jeune carrière professionnelle comme second Commandant de bateau de pêche au Port Autonome de Dakar. Après deux ans de carrière en mer, il s’inscrit à l’Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Après l’obtention de la Licence dans cet institut universitaire, ADN bénéficie d’une bourse de la Coopération Chinoise pour poursuivre ses études dans le domaine de l’Aquaculture à l’Université de NINGBO en Chine. Là-bas, il obtient d’abord son diplôme en langue chinoise en 2008 et ensuite décroche celui d'Ingénieur en Aquaculture en 2011. Dans la foulée, il obtient un Master en Business Administration MBA en 2014.





Le sens des affaires pour le jeune Amadou





Durant ses années d’études en Chine, avec sa finesse d’esprit, son intelligence et sa grande compréhension des enjeux géostratégiques internationaux, Amadou embrasse le monde des affaires. Très tôt, il s’intéresse au Commerce International dès lors que la Chine s’est positionnée comme le partenaire économique pour tous les pays du monde. Sa parfaite maîtrise de la langue chinoise fait de lui un potentiel intermédiaire entre les entreprises chinoises et les clients et partenaires étrangers de la Chine.





En 2012 lors de son stage en entreprise AMADOU DIALLO NAFAYA est nommé chargé de la clientèle africaine dans une entreprise chinoise.





En 2013 il est devenu Gérant d’une entreprise Marocaine de Commerce International basée à YIWU toujours en chine.





En 2014, il ouvre son entreprise en Chine pour développer le Commerce International entre la Chine et le reste du monde.





En 2016, ADN décide de contribuer à l’émergence de son pays natal et commence à investir au Sénégal dans des partenariats stratégiques, ce qui lui a permis d’être un acteur majeur et incontournable de la distribution de produits alimentaires, de matériaux de construction, de fabrique de glace, de chaines de froid et aussi dans l’exportation de l’arachide vers la chine.





Soucieux du développement de sa localité, ADN crée une unité de décorticage d’arachide qui génère un emploi journalier à plus 50 personnes (jeunes et femmes) pendant trois mois. Et une ferme Agricole dotée de deux forages et des techniciens agricoles pour aider les femmes dans leurs activités de maraîchages.





Aujourd’hui, AMADOU DIALLO NAFAYA (ADN) est un entrepreneur de haut niveau, doté de plus de dix ans d'expérience dans le secteur privé, plus précisément dans des domaines tels que la pêche, l’agriculture, l'élevage et le commerce international.Ayant fait ses preuves au niveau international et consolidé sa position d'entrepreneur solide, ADN a toujours su garder le lien avec sa commune natale Mampatim à travers les actions socio-économiques et l'incarnation d'un leadership à l'endroit de la jeunesse pour laquelle il est une référence, un modèle d’espoir pour la gouvernance politique locale.

Impact de ses actions sur la communauté.





L’amour de ADN pour sa communauté est sans commune mesure. Cela se matérialise sur le terrain par des actions sociales incalculables dont l'équipement des ASC, la dotation d’équipements de santé et de sécurité pour les jeunes travaillant en moto-taxis, les cotisations à la CMU pour les couches les plus vulnérables (notamment les personnes vivants avec handicap), et bien d’autres œuvres sociales. A cela, il faut ajouter la ferme agricole mise à la disposition de plus de 200 femmes dont une centaine de familles bénéficient des retombés au niveau économique et plusieurs enfants dont les droits de base (alimentation, éducation et santé) sont satisfaits.





Considéré comme le chouchou de MAMPATIM, AMADOU DIALLO NAFAYA a gagné la sympathie de tout un chacun et cela ne date pas d'aujourd'hui. ADN est un homme d’une dimension internationale, humble et charismatique qui laisse avec ses mains blanches des traces partout où il passe.





La générosité ne doit rien à la richesse, elle témoigne simplement de la valeur que l'on accorde à la qualité de notre rapport à autrui. Elle se matérialise à travers les actions que l’on pose, ADN est un homme social. Les actes posés dans sa localité ne sont plus à démontrer, il suffit juste de passer à MAMPATIM pour en avoir le cœur net.





Selon lui « Dans un monde de plus en plus compétitif et concurrentiel, l’intelligence seule ne suffit plus à réaliser des choses extraordinaires et énigmatiques, nous avons vraiment besoin d'une bonne attitude et d'un esprit positif avec un mental d'acier ».





Ce qui fait de lui un homme de vision doté d’une forte personnalité qui ne laisse pas indifférente la population reconnaissante de MAMPATIM, d’où le choix de sa candidature portée par elle pour les élections municipales de janvier de 2022.





Le sens de son engagement politique





C’est à la suite d’une mûre réflexion, d’un sens élevé de responsabilité qui découle d’un profond espoir de la population que ADN s’engage dans la politique.





Depuis cet engagement moral de ADN dans le champ politique à l’appel des populations, l’homme ne cesse de mobiliser autour de sa vision. Avec son équipe, ADN a sillonné la quasi-totalité des secteurs de Mampatim à la rencontre des populations. A côté des foules immenses d’hommes, de femmes et de jeunes qu’il rencontre chaque jour, il mesure au quotidien le sens de son engagement, des responsabilités et des actions qu’il compte entreprendre pour relever les défis d’un MAMPATIM prospère.





Ainsi, porté par la population, ADN comprend que seul le leadership et le management concertés et participatifs peuvent contribuer à élaborer et à mettre en œuvre une vision et des stratégies pour le développement économique et social de la commune. Son projet politique qui sera rendu public dans les jours à venir est le fruit de ces larges concertations et se veut ambitieux et pertinent pour répondre aux besoins des populations de la commune qui attendent depuis belle lurette l’émergence tant souhaitée et méritée.