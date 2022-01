[Vidéo] Élections locales 2022 : Les commerçants des Marchés Grand Yoff et Arafat plébiscitent Cheikh Bakhoum

Les commerçants des marchés de Grand Yoff et d’Arafat en ont ras-le-bol de l’apathie de l’équipe municipale sortante. Et ils sont bien décidés à le montrer le 23 janvier 2022. Comme avant-goût, ils se sont mobilisés ce lundi 17 janvier derrière leurs délégués respectifs à savoir Elhadji Moussa Mansour Dieng et Kone.



L’essentiel des commerçants de ces deux marchés ont tout simplement fermé boutique, le temps de venir apporter un soutien clair net et précis au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Cheikh Bakhoum. En témoignent cette ambiance et cette mobilisation exceptionnelles. C’est du jamais vu.



Prenant la parole et sûrement galvanisé par la foule qui l’a littéralement plébiscité, Cheikh Bakhoum rappellera les volets de son programme concernant la modernisation des marchés: « Au soir du 23 janvier nous allons nous atteler à ce que les marchés de Grand Yoff puissent être aux normes. Que ce soit le marché de Grand Yoff, le marché Arafat mais aussi le marché Bignona, ils seront tous modernisés. Nous voulons des marchés modernes ou nos commerçants et autres marchands ambulants pourront exercer leur travail dans de bonnes conditions et dans la sécurité ».