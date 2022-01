Élections Locales 2022 : Suivez en direct le dépouillement et la proclamation des résultats provisoirs

Benno 80





Benn0 42





Grand Louga 1



Bureau 2



Municipales



Nombre inscrits : 527



Nombre votants : 268



Valablement exprimé : 266



Bulletin nul: 02



Ont obtenu



And ci ngor: 05

Yewi askan wi: 56

Gox yu bes: 24

Wallu Senegal : 21

Jammi senegal : 52

Geum sa bop: 03

Jammi Gox yi : 02

Benno B yakaar: 103





Bureau 19 Issa Kane Grand Dakar



Commune

Yewi Askan Wi 87 voix

Benno 75 voix

Bokk Guiss Guiss 22

Gueum sa bop 09

Waly Sénégal 18



Ville

Yewi Askan Wi (Barth)106voix

Benno (Diouf sarr) 67 voix

Bokk Guiss 20 voix

Sénégal 2035 03 voix

Wallu Sénégal 10 voix

Blunt bi (Siham) 6 voix

Jamm j 00 voix



Commune de Saint-Louis

Centre Fandiéry Koné

Bureau numéro 4



Mary Teuw NIANE 28

Mansour Faye 83

Ababacar Abba Mbaye 71

Ameth Fall BARAYA 1

Abdoulaye SENE 0

Alioune Abatalib GUEYE 5

Moussa DIOP 3

Mayoro FAYE 13





Grand Dakar : École Issa Kane BV 15

Bby 92

Yaw 80

Bgg 24

GSB 11

Wallu 13



Liste Ville BV 15

BGG 14

Wallu 7

Bby 64

Bunt bi 9

S2035 1

Yaw 124





KAOLACK: Bureau Numéro 01 école Médina Baye...



AND NAWLÉ( Serigne Mboup) 130

BBY: 112





Kaolack commune

1 et Bureau 8)



Bureau 1 Hôtel de Ville Kaolack



– And Nawlé 41



– BBY 15



Bureau 9 – Lycée Valdiodio Ndiaye Kaolack

Nombre de votants 238

And Nawlé 182

Benno bokk yakaar: 37

Yewwi askan wi : 7

Mpd liggeuye: 1

Jami gox yi : 2

Gox yu bess: 1

Gueum sa bopp : 2

Bultin nul :2





Ziguinchor Centre GOUMEL :NOMBRE DE bureaux de vote.

Bureau n°1 inscrits : 921

BBY 27

YEWWI 121

UCS 38

DISSO 4

IPD 00

Bureau n° 2

BBY 21

DISSO 2

IPD 2 UCS

36

YEWWI 126

2 bureaux de vote





Commune de Saint-Louis

Centre École hydrobase

Bureau numéro 2



Mary Teuw NIANE 19

Mansour Faye 75

Ababacar Abba Mbaye 49

Ameth Fall BARAYA 36

Abdoulaye SENE 0

Alioune Abatalib GUEYE 0

Moussa DIOP 3

Mayoro FAYE 7.

Centre Telemaque Sow

commune

Bureau 1

Benno bok yaakar :119

yèwi askan wi 58

guem sa bop 29

walu sénégal 15

partie de l espoir MTN 24





Commune Ziguinchor Centre Castors 2 bureaux de vote .Le bureau n°1: ont obtenu

ucs 35

ipd 1

bby 11

yewwi 72 disso 2





Keur Massar. Buro de vote Asom Diatta

BBY 60

Boutou bi 3

Yewi 26

Walu 2 Gum sa bop 5





Département de Rufisque

Commune de Sangalkam





École Keur Ndiaye Lo

Bureau 4

Nombre de inscrit 544

Valable exprimé 353

Bulletin or bureau 6

Bulletin nul 1

Benno Book 113

Défar sa gokh 4

Wallu Sénégal 14

Yewwi askan wi 222





Diouf: Keur Ndiaye lo toujours bureau numéro 7





Nombre inscrit 544

Nombre de bulletin 352

Valable exprimé 347

Bulletin or bureau 6 bulletin nul 5

Benno Book yakaar 106

Défar sa gokh 6

Wallu Sénégal 20

Yewwi askan wi 215





Medina Yoro Foula

Bourouco bureau 2





nombre inscrit 408, nombre votant 248





BBY 167,

Wallu Sénégal 6,

PEP 70,

Bulletins nuls 5



c'est pour le départemental





Résultats Élections municipales :

Commune de Saint-Louis

Centre Pikine Tack

Bureau numéro 4



Mary Teuw NIANE 27

Mansour Faye 101

Ababacar Abba Mbaye 87

Ameth Fall BARAYA 4

Abdoulaye SENE 3

Alioune Abatalib GUEYE 6

Moussa DIOP 11

Mayoro FAYE 9





Département de MYF

Commune Niaming







Sam Yoro Gueye

Parti de l'espoir : 90

Beno bokk yaakar 83





Commune Ziguinchor Centre Amadou Barry

Bureau n° 9

yewwi 170

bby 33

ucs 67

disso 1

ipd 8





Résultats provisoires Région de Sédhiou

BUREAU 2 ÉCOLE 6 :



Nombre d'inscrits : 575

Nombre de votants : 315



Nombre hors bureau : 05



Bulletin nul : 5



BUREAU 4 ECOLE 6:



BBY:168

Ande nawle: 35

Nafore: 35

Yewwi askan wii: 40

Wallu senegal: 23

Gox you bess:06

Union citoyen bountou bi: 05



