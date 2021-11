Élections Locales : 66 listes ont déposé leur caution à la CDC, 1 milliard Fcfa encaissé

Les coalitions de partis se bousculent aux guichets de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour le dépôt de la caution.



Ce, afin d’obtenir le quitus permettant d’être candidat aux élections Locales du 23 janvier 2022.



En effet, révèle L'Observateur 66 coalitions ont déjà déposé leur caution à la Cdc.



Sur cette liste, il y a seulement 21 partis politiques, coalitions de partis et entités regroupant des personnes indépendantes qui ont déposé une caution pour les communes et départements.



La caution étant fixée à 15 millions de Fcfa pour chaque type d’élection, la CDC a encaissé près d’un milliard Fcfa.



Un montant qui peut être revu à la hausse avec la prolongation de la période de dépôt de caution fixé au 3 novembre 2021 à minuit.