[Photos-Vidéo] Élections locales à Bambey : Elhadji Dia draine une foule et déclare sa candidature à la mairie

C'est officiel ! Elhadji Dia est en lice pour les prochaines élections locales. Il vise le fauteuil du maire de Bambey occupé actuellement par son collègue Gana Mbaye, responsable de l'Alliance Pour la République (Apr). L'information a été livrée hier à l'occasion d'un méga meeting au cours duquel Elhadji Dia a drainé une foule à Bambey.





Profitant de cette tribune, le leader politique a magnifié le bilan élogieux, dit-il, du président de la République au niveau du département de Bambey. Il lui a ainsi renouvelé son soutien, sa confiance pour l'accompagner.





" Ma montre est réglée à l'heure du président Macky Sall. Je déclare ma candidature officielle au niveau de la mairie et je sais bien que les populations de Bambey qui ont démontré aujourd'hui leur estime et leur considération envers ma très modeste personne, ont porté leur choix sur moi" déclare-t-il devant la presse.





Selon le leader politique, sa candidature est motivée par une demande sociale, politique. Pour lui, Bambey a plébiscité sa candidature et il a accepté de suivre la volonté populaire pour être au service de son terroir . Toutefois, Elhadji Dia de préciser qu'il va respecter scrupuleusement la décision émanant du président Macky Sall.





" Vous avez aujourd'hui cette démonstration de force extraordinaire et plus de 30 000 personnes qui sont venues de partout des 12 collectivités locales du département de Bambey ont plébiscité ma candidature en disant qu' Elhadji Dia, vous êtes notre maire. Cela montre également mon engagement politique de soutenir le président de la République Macky Sall et c'est grâce à moi, qu’il y a gagné la récente Présidentielle. Je lui avais assuré une majorité mécanique au niveau du département lors des dernières élections législatives" assure Elhadji Dia.





Ovationné par la foule, le leader de l'Apr a promis de gagner toutes les 12 communes du département de Bambey pour le compte de son mentor. Également, le "golden boy" du parti des républicains de Bambey a salué les efforts du président Directeur Général de l'ODIS. Omar Sow natif de la région de Diourbel, dit-il, qui dépense des moyens énormes pour aider les populations du Baol pour le compte du Président Macky Sall.





" Mais je vais faire triompher encore le président Macky Sall dans les 12 collectivités locales du département de Bambey à l'occasion des prochaines échéances locales. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit ici. Le ministre Mor Ngom, c'est mon ami, c'est mon frère, mais il y a des dignes fils de cette localité qui soutiennent ma candidature, en l'occurrence, Monsieur Omar Sow, Pdg de l'ODIS. Mais tout ce que le président Macky Sall décide, je vais m'en ranger" conclut-il.