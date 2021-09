Élections Locales à Golf Sud : Lat Diop et Néné Fatoumata Tall divisent la COJER, Macky et Aliou Sall interpellés

La Cojer de Golf Sud est au bord de l’implosion suite à la déclaration de certains jeunes républicains pour soutenir la candidature de Lat Diop. D’autres jeunes dénoncent leur prise de position sans se concerter avec la base.



Ils ont d’ailleurs destitué leur coordonnateur Oumar Coundoul avant d’inviter le coordonnateur départemental de l’Apr et maire de Guédiwaye, Aliou Sall, et le Président Macky Sall à prendre des mesures contre ces semeurs de division au sein de leur parti.



À leur tour, rapporte le quotidien L'AS qui donne l'information dans sa parution de ce jeudi, ils ont investi purement et simplement la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, comme candidate à la candidature pour les prochaines élections locales.