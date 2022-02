Élections Locales à Kaolack : Papa Mademba Bitèye accuse les chiens de Serigne Mboup d’avoir empêché ses militants de voter

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) au Conseil départemental de Kaolack a introduit un recours en annulation devant la Cour d’appel.



Ce, pour contester les résultats des élections locales du 23 janvier dernier au niveau de trois bureaux de vote dans le département de Kaolack.



Il s’agit, d'après le Directeur général de la SENELEC, en l'occurrence Papa Mademba Bitèye, des bureaux de Médina Baye, Toba Ndorong et Senghane.



La raison ? Dans sa requête, Bitèye accuse les chiens de Serigne Mboup d’avoir apeuré ses militants qui ne sont pas sortis voter le jour du scrutin.



Un recours que qualifie de «ridicule» l’avocat de Serigne Mboup, Me El Hadji Malick Diouf, d’autant plus que "sur tous les procès-verbaux, aucun incident n’a été signalé".



Ce n’est pas tout. Bitèye évoque également dans sa requête parcourue par le quotidien Libération, la prolongation du vote jusqu’à 22 heures.