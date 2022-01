Élections Locales à Ziguinchor : Benoît Sambou fait de grosses révélations sur le duo Doudou Kâ-Baldé

Candidat investi pour la mairie de Ziguinchor, Benoit Sambou a été lâché par son «directeur de campagne». En effet, Doudou Kâ, DG de l’AIBD, choisit de soutenir Abdoulaye Baldé. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) précise, d'emblée, que Macky Sall n’a jamais nommé Doudou Kâ pour être son directeur de campagne.



Il signale que le duo Doudou Kâ-Abdoulaye Baldé est un marché de dupes. «Ce sont des intérêts qui coïncident. Baldé n’a pas confiance en Doudou Kâ. Baldé se sent perdu et Doudou Kâ pense que si je perds, ce sera à son avantage. Ce sont des dupes qui se sont retrouvés», a-t-il déballé, dans Les Échos.



Sambou d’ajouter : «Lors des investitures, Doudou Kâ a appelé Baldé et l’a insulté. Tahibou Diédhiou, adjoint au maire Baldé, a enregistré Doudou Kâ et a remis l'enregistrement à Abdoulaye Baldé qui l’a transmis au président de la République. Baldé ne pouvait pas contenir sa colère. Il était comme quelqu'un qui avait été poignardé...".