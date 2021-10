Élections Locales : Adama Faye, frère de la Première dame, défie Macky Sall

Le beau-frère du chef de l’État a décidé de prendre son destin en main en lançant une nouvelle coalition politique à Grand-Yoff. D’après Les Échos, Adama Faye, qui compte briguer la mairie de la localité, en a profité pour brocarder Macky Sall. Le petit frère de Marième Faye Sall révèle aussi avoir déposé à la CDC la caution de 30 millions pour les communales et les départementales.



Adama Faye de marteler : “Nous nous ouvrons à toute personne libre et ambitieuse. Quand un être humain digne du nom fait un serment et évoque Dieu dans ses propos, il ne doit jamais le violer. Aux responsables qui attendent sagement la décision du chef, sachez que que le choix a été déjà fait à votre insu. Il ne sera divulgué qu’à la dernière journée ou même la dernière minute”.