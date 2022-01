Élections Locales : And Samm Jikko Yi revendique la débâcle de BENNO dans plusieurs villes

Après la déroute de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dans plusieurs grandes villes du pays, le chef de l’État est sorti, hier, de son silence pour s’attaquer à And Sàmm Jikko Yi.



S’il ne le dit pas explicitement, Macky Sall semble lier cette défaite de la majorité présidentielle à la campagne sur le refus de l’État de criminaliser l’homosexualité.



Ababacar Mboup, lui, le croit fermement et explique la défaite de la majorité par le blocage de la loi criminalisant l’homosexualité.



«À la lecture des résultats des locales 2022, on peut aisément établir le rapport entre la défaite de la majorité et le blocage de la proposition de loi ; chose plutôt prévisible. Tant que les élus continueront à dénier au peuple leurs droits consacrés par la Constitution qu’ils n’espèrent point obtenir d’eux ce qu’ils sollicitent», a martelé Mboup.