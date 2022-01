Élections locales : Bamba Fall prône une vision ‘’plus ambitieuse’’ pour la Médina

Bamba Fall veut une vision plus ambitieuse de la Medina

Le maire sortant de la Médina, candidat à sa propre succession aux élections locales du 23 janvier prochain, décline une vision plus ambitieuse dans sa commune. Ce, dans les domaines de l’éducation, la santé et les infrastructures.





’’Ma vision pour le devenir de notre chère commune est encore plus ambitieuse. Elle se décline en un programme dont les grands axes sont l’éducation, la santé et autres infrastructures’’, a notamment fait savoir Bamba Fall dans un document distribué au cours d’une visite de proximité, repris par APS.





Le maire sortant compte poursuivre la réalisation d’infrastructures. Dans le domaine de l’éducation par exemple, Bamba Fall dit vouloir ériger un lycée, poursuivre les travaux de construction de l’infirmerie scolaire au champ de courses et son équipement, etc.





Aussi dans le domaine d’infrastructure, il a annoncé la construction d’une piscine olympique, la réhabilitation du complexe sportif de Gibraltar et du centre de santé Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.





Selon la source, Fall veut accorder plus de financements aux groupements de femmes, de jeunes et artistes du village Soumbédioune. Sans oublier la réhabilitation de toutes les écoles de la Médina, le pavage des rues, etc., figurent en bonne place dans le programme.





A cette effet, Il invite les Médinois à ’’privilégier l’expérience sur l’aventure’’ en lui renouvelant leur confiance ’’’pour un second mandat'', a-t-il dit.





Revenant sur son bilan, le maire sortant dit avoir bâti une Médina où ’’il fait bon vivre’’.