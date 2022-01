Élections locales : Birahime Seck invite les nouveaux élus à "plus de lucidité et moins d'euphorie qui peut mener à l'arrogance"

Birahime Seck aux nouveaux elus

Au sortir des joutes électorales du 23 janvier 2022, les attentes envers les nouveaux élus sont nombreuses.





Pour Birahime Seck, Coordonnateur du Forum Civil, "il est attendu des nouveaux élus (maires, présidents de département, conseillers et conseillères) surtout ceux de l'opposition, plus de lucidité et moins d'euphorie qui peut mener à l'arrogance".





Selon lui, au vu de l'espoir suscité par les élections, les nouveaux élus risquent certainement d'être les "plus surveillés de l'histoire du Sénégal, par les corps de contrôle et par les citoyens".