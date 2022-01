Élections locales : Ces localités où les électeurs utiliseront le bulletin blanc

Ce dimanche 23 janvier 2022, les électeurs sénégalais vont désigner leurs représentants au niveau des conseils départementaux, de villes ou de communes sur l’étendue du territoire. Plusieurs listes vont compétir en espérant engranger le plus de suffrages.



Il y a cependant quatre (4) circonscriptions électorales où faute de listes en compétition, des bulletins blancs vont côtoyer la seule liste qui se présente. Ces localités sont principalement :



Darou Nahim et Touba Mosquée dans le département de Mbacké

Touba Merina dans le département de Kébémer;

Fass Ngom dans le département de Saint-Louis.



Dans les cas où, à une élection, une seule liste ou un seul candidat se présente aux suffrages des électeurs, il sera disposé des bulletins blancs dans chaque bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs.



La mise en place du bulletin blanc permet de garantir le caractère secret du scrutin. Une fois que l’électeur sera identifié avec la présentation de la carte d’électeur, il prendra le bulletin de la liste et le bulletin blanc. L’électeur se rendra ensuite au niveau de l’isoloir afin de choisir l’un des bulletins avant de jeter l’autre à la poubelle disposée à cet effet.



Lors du dépouillement, les bulletins blancs sont décomptés séparément. Ils n’entrent cependant pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Toutefois, il en est fait mention sur le procès-verbal des opérations du bureau de vote et dans les résultats des scrutins.