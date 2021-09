Élections Locales : Ces ministres qui jouent leur avenir au gouvernement

À quelques mois des élections locales de janvier 2022, plusieurs ministres sont fragilisés. Pour ne pas dire qu'ils sont sur la sellette.



D’après des sources de Walf Quotidien, les ministres-maires pourraient ne pas se voir reconduits s’ils ne gagnent pas dans leurs localités respectives.



Parmi eux, on peut citer le ministre du Développement industriel Moustapha Diop, maire de Louga ; la ministre des Affaires étrangères, Me Aïssata Tall Sall mairesse de Podor ; du ministre des Infrastructures Mansour Faye, maire de Saint-Louis ; du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Yoff ; du ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, maire de Sangalkam.



Sans parler du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, maire de Ndioum ; du ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau ; du ministre des Sports Matar Bâ, maire de Fatick et du ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou.



Il y a également Mayacine Camara Secrétaire d’État auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Réseau ferroviaire, maire de Koungheul.