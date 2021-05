Elections locales : Des experts donnent leur avis sur le plan de bataille de l’opposition

De l’avis du consultant et éditorialiste Daouda Tall, ce sera difficile, pour l’opposition, de se retrouver autour d’un seul bloc pour les prochaines joutes électorales.



Contacté par iRadio, l’expert pense que la situation est tout autre. «La structuration des coalitions politiques au Sénégal a changé, dans le sens ou dans les coalitions, on trouve à la fois des partis politiques, des personnalités individuelles peu reconnues. On trouve aussi des organisations de la société civile. Donc, pour fédérer tout cet ensemble hétérogène, ça va être bien difficile, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, les ambitions ne sont pas les mêmes».



Tout le contraire d’Ibrahima Malick Thioune. Lui est d’avis que l’opposition n’a pas le choix. «La coalition est en train d’être une règle constante dans la vie politique sénégalaise. Les dernières élections nous ont fait une démonstration».



Pour M. Thioune, un parti, quelle que soit sa pertinence, ne peut pas aller seul aux élections locales.