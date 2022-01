Élections locales - Diouf Sarr explique le programme " Dakar bou bes" et affiche son "optimisme"

"Dakar Bu Bess: c'est un programme qui repose sur une ambition et une vision. La vision c'est de faire de sorte que la ville de Dakar propulse la capitale. Il s'agit aussi de faire de sorte que la capitale soit la plus belle au monde. Pour ce faire, il faut moderniser les différents secteurs. Cela est très important et, est faisable". Voilà comment le candidat de la coalition Benno Bokk Yakar pour la ville de Dakar explique son programme en ce samedi, premier jour de campagne des élections locales, prévues le 23 janvier 2022. Abdoulaye Diouf Sarr promet de créer de l'emploi pour les jeunes; sur le plan de la sécurité, il compte aussi travailler sur le concept de quartiers sûrs, en associant les jeunes dans la protection de leurs localités. Autres éléments, le cadre de vie, l'environnement, le sport, la culture, la santé, l'éducation et beaucoup d'autres projets que le candidat compte, à l'en croire, détailler pendant toute la campagne.