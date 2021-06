Élections locales : Dr Cheikh Dieng désigné mandataire général du PDS

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) prépare activement les prochaines élections locales. C'est ce que nous apprend L'AS dans sa parution du jour.



À ce propos, le Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, a désigné Dr Cheikh Dieng, Secrétaire général national adjoint chargé des élections, comme mandataire général du parti.



Ainsi, Dr Cheikh Dieng représentera le PDS auprès de l’administration centrale pour toutes les opérations relatives à l’organisation des élections prévues le 23 janvier 2022.



Dans le même sillage, Me Wade a aussi demandé aux fédérations et aux sections de lui proposer des représentants du parti pour siéger aux commissions administratives et de comités électoraux dans tout le territoire national.



À cet effet, chaque section (et chaque fédération) du PDS devra proposer un titulaire et un suppléant avant le 16 juin 2021.

Selon le pape du Sopi, c’est la seule manière d’assurer au PDS une présence effective et permanente dans toutes les commissions et tous les comités.