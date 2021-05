Élections locales en janvier 2022: Une large coalition de l’opposition en gestation

«On a pris acte de la date qui a été fixée par le président de la République. L’opposition d’aujourd’hui est complètement différente de celle d'il y a 20 ans.





Il ne faut pas que ceux qui sont dans la mouvance présidentielle viennent demain nous dire qu’on on ne peut pas organiser deux élections dans une même année », a renseigné le coordonnateur du Front de résistance nationale (FRN). Également, président du Parti Union nationale patriotique (UNP), il avance que techniquement, on a prouvé qu’il était possible d’organiser les élections locales en 2021. «Malgré tout, le président Macky Sall a choisi la position de son camp, c’est-à-dire la majorité présidentielle. A partir de maintenant je travaille pour une large constitution de l’opposition. Nous allons y aller ensemble pour gagner ces élections. Nous sommes convaincus que le président Macky Sall n’a plus la majorité dans ce pays. On est en train de parachever un mécanisme d’unité d’actions qui va nous permettre de travailler ensemble, de manifester ensemble, de revendiquer ensemble », a-t-il déclaré.





Moctar Sourang a annoncé que cela est presque bouclé. «Ce sera une large coalition aux élections locales.





Aujourd’hui, ce qui est posé c’est soit qu’on est ensemble, soit tout le monde disparaît. Déjà, il y en a qui sont disqualifiés. Même pour Ousmane Sonko, il y a beaucoup d’incertitudes car il a un dossier pendant devant la justice. Mais, une chose est sûre, nous allons mutualiser nos forces pour aller ensemble aux élections ».