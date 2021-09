Elections locales : Guerre de positionnement dans les rangs de Bby à Ouakam

Guerre de positionnement BBY a Ouakam

A Ouakam aussi, la guerre de positionnement aura lieu entre les leaders de la coalition Benno Bokk Yakar (Bby). Des candidats à la mairie versent déjà dans des querelles. Face à cette situation, plusieurs initiatives de conciliation infructueuses, ont été menées par les jeunes de la coalition de Ouakam appuyés par quelques bonnes volontés.





Ces derniers ont crié leur ras-le-bol, exprimant ainsi leur déception, tout en fustigeant avec dépit le comportement enfantin et les inutiles querelles de positionnement des responsables de la coalition. Mieux, «ils les invitent, sans délai, à se comporter en véritables leaders et à se retrouver autour d’une même table pour un triomphe électoral au soir du 23 janvier 2022».





Allant plus loin, ces jeunes indexent à visage découvert les sieurs Momar Guèye et Biley Gassama qui « foulent aux pieds l’unité de la coalition, qui a valu tant de victoires au Président Macky Sall à Ouakam, par une démarche fractionniste et irresponsable».