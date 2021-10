Elections locales : Gueum Sa Bopp a déjà déposé sa caution

Le compte à rebours pour les élections locales prévues au 23 janvier 2022 est lancé. Et « la Grande coalition Gueum Sa Bopp a déposé, ce jour, la caution de 30 millions de FCFA à la Caisse de dépôt et de consignations (Cdc) en vue des élections municipales et départementales de janvier 2022 », selon une note reçue, ce jeudi 21 octobre.





La délégation, renseigne-t-on, était conduite par le mandataire national chargé des élections Kalidou Niasse accompagnée des leaders de la coalition Gueum Sa Bopp.