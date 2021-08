Élections locales : La caution, l’éternel point de divergence

La séance a duré un peu plus d’une heure. Devant le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, elles étaient 21 voix venant de la majorité, de l’opposition et de la société civile à s’être levées pour donner leur avis sur le montant de la caution à fixer pour les élections territoriales.



Globalement, les acteurs ont souhaité que la caution soit fixée à un montant qui sera accessible, surtout pour le mouvement associatif local. D’autres ont évoqué le contexte de la pandémie de Covid-19 et pensent que cette caution devrait être minimisée. Par contre, pour notamment les membres de la majorité, il est impératif d’éviter le nombre pléthorique de candidatures.



Ils proposent ainsi la somme de 20 000 000 F Cfa. L’opposition, de son côté, maintient sa proposition de 10 000 000 F Cfa.



A la fin, le ministre de l’Intérieur a déclaré avoir pris acte de toutes les propositions et donne-rendez-vous prochainement pour une fixation définitive.



Rappelons que la caution a été toujours l’un des points de divergence entre le pouvoir et l’opposition. Laquelle est considérée comme un tamis pour limiter les candidatures, à défaut d’une application du parrainage.