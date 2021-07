Élections Locales : La CENA prête à se déployer dans les 46 départements

En perspective des élections locales prévues le 23 janvier 2022, la Commission électorale nationale autonome (CENA) s'apprête, avec l'ensemble de ses démembrements présents dans les 46 départements du pays, à assurer le contrôle et la supervision des différentes opérations liées au scrutin, informe un communiqué signé de son président, Doudou Ndir, parcouru par Le Soleil.