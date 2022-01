Élections locales : Le Cored invite la presse à éviter que les moyens financiers dictent leur façon de couvrir les activités

La une de cinq quotidiens ("L’As", "Vox Populi", "Lii Quotidien", "Source A" et "Kritik") consacrée au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) à la mairie de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait tiquer le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologique dans les médias (Cored).





Le Cored s'étonne qu'au premier jour de la campagne des élections municipales et départementales que les journaux sus-cités se retrouvent avec la même une. Sans qu’aucun évènement particulier ne l’explique.





D'emblée, le Cored dit respecter les choix éditoriaux des uns et des autres. Cependant, il invite les médias à veiller à l’équilibre entre les différents candidats en lice, afin que soit respectée la règle du pluralisme, fondement majeur de la démocratie.





En effet, une campagne électorale étant un moment où les appareils politiques font des offres de programmes aux citoyens, le Cored invite les médias à avoir à l'esprit l’article 19 du Code de la presse.





"Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l’expression de leur propre opinion". Et aussi l’article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal : "Considérer que le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération."





Toutes les listes étant équitables, le Cored, qui fait son monitoring, compte sévir contre les médias coupables de manquements. Ils seront attraits, au besoin, devant le tribunal des pairs.