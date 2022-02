Élections Locales : Le PS tire son bilan ce vendredi

Après les élections locales du 23 janvier dernier, le Parti Socialiste (PS) tient, ce vendredi, à partir de 16h, la première réunion de son Secrétariat exécutif national (SEN).



La rencontre sera présidée par Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du parti. La séance est élargie aux députés, ainsi qu'aux membres du HCCT et du CESE.



D’après Les Échos, les socialistes aborderont les modalités préparatoires d’évaluation exhaustive des élections et autres perspectives politiques.



Excepté Jean Baptiste Diouf à Grand Dakar Diouf et Alioune Ndoye à Dakar-Plateau, tous les édiles socialistes ont perdu leurs mairies.