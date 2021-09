Élections Locales : Le PS va investir un candidat à la Médina

La bataille électorale entre partis politiques membres de Benno Bokk Yakaar aura bien lieu à la Médina.



Après les deux Apéristes, Seydou Guèye et Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, qui se sont fait investir, les socialistes aussi ne comptent pas être de simples spectateurs.



«Le Comité des socialistes de la Médina exprime sa volonté de présenter un candidat à la candidature dans Benno Bokk Yakaar et travaille d’ores et déjà dans ce sens», annonce le PS local repris par Le Quotidien.



Les membres de cette structure du Parti Socialiste de cette commune «informent les populations de la Médina et l’opinion publique qu’ils n’ont mandaté aucune entité ou personne physique pour diriger les consultations auprès des alliés dans la coalition BBY pour la confection d’une liste d’investis".



"En foi de quoi, toute déclaration ou agitation allant dans ce sens n’engage que ses auteurs», précise ledit comité mis en place en mars 2016 par le défunt Secrétaire général du PS Ousmane Tanor Dieng.



Ils comptent plutôt se prononcer sur leur participation aux prochaines Locales «après une large concertation avec les responsables et militants socialistes, et une écoute sereine des populations de la Médina».



La commune de Médina dirigée par Bamba Fall étant «réputée être un bastion socialiste bien avant l’avènement du premier maire de la commune, feu El Hadj Ahmeth Diène», le Comité des socialistes réaffirme que la reconquête de la mairie demeure son «objectif majeur» et assure que ce sera «en toute intelligence avec ses alliés de BBY».