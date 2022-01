Élections locales : Les candidats invités à respecter la vérité des urnes

Les candidats invités à respecter les urnes

Les membres de la Commission nationale des acteurs de la société civile pour le suivi de la politique économique et sociale (CASC) demandent à tous les candidats aux élections locales du 23 janvier 2022, de respecter le verdict des urnes.





Elles suggèrent à l'ensemble de la population sénégalaise d'éviter toute forme de violence. Ils se désolent des scènes de violence constatées dans la campagne pour les élections locales du 23 janvier.





A travers un communiqué rendu public, ils lancent un appel à l'assemble des acteurs de la classe politique sénégalaise à plus de responsabilité et d'éviter tout discours pouvant inciter les militants à la violence.





Dans la même dynamique, ces organisations lancent un appel au gouvernement du Sénégal à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des populations et l'organisation de scrutin libre et transparent le 23 janvier 2022 sur toute l'étendue du territoire sénégalais.





Elles réaffirment, par ailleurs, "leurs engagements à ne ménager aucun effort pour contribuer au développement d'une citoyenneté nationale engagée pour la consolidation des acquis démocratiques et de la paix au Sénégal".