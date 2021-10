[Document] Élections locales : Macky convoque le corps électoral le 23 janvier 2022

Les électeurs sénégalais sont officiellement convoqués aux urnes le dimanche 23 janvier 2022 pour le renouvellement général des conseillers municipaux et départementaux. L’information est donnée par le ministère de l’Intérieur, chargé de l’organisation de ces joutes électorales locales, dans un communiqué citant le décret présidentiel 2021-1363 du 15 octobre 2021 portant convocation du corps électoral.





Les partis et coalitions qui s’attellent aux investitures en interne, devront déposer leurs listes du 30 octobre au 4 novembre 2021. Au total, ce sont 557 mairies et 46 conseils départementaux qui seront renouvelés. Le président de la République a auparavant signé le décret fixant le nombre de conseillers départementaux et municipaux pour les élections locales du 23 janvier 2022.