Elections Locales/Mbour : Une union sacrée scellée sans le Parti du regretté Tanor Dieng

Le Parti Socialiste est en roue libre dans la commune de Mbour. En effet, la désignation de la personne de Cheikh Issa Sall comme étant le candidat qui va représenter la Coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas été sans effet.





Lors de la grande rencontre des responsables de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) sous la présidence de Mahmouth Saleh, ministre d'État et chef de Cabinet du Président Macky Sall, une union sacrée a été scellée.

Mais sans le PS !





Les responsables du PS n'ont pas répondu présents.





"Si les responsables du PS de Mbour veulent aller aux élections, ils sont libres de le faire mais la grande coalition est autour de cette rencontre. Je ne peux pas dire qu'ils sont absents. Ils sont provisoirement absents. Le parti socialiste a toujours été un partenaire du Président de la République depuis la création de la coalition. Ils ont gouverné depuis 2012. Peut-être qu'il y a des divergences, le président a tranché mais les négociations continuent. Peut-être qu'il y aura des solutions", affirme Bayati Babou, responsable départementale Ldr/Yessal.





D'après lui, des négociations sont en cours afin d'amener "l'ensemble des frères du PS à venir faire un seul bloc parce que le travail continue. Ils sont condamnés à aller ensemble. Il ne faut pas exclure qu'ils décident d'aller aux élections sans la coalition. C'est la démocratie, ceux qui ne peuvent pas aller ensemble sont obligés de se séparer provisoirement".





Ainsi, Cheikh Issa Sall a été désigné comme le candidat à la commune et Saliou Samb pour le conseil départemental.





"On demande à l'ensemble des membres de cette coalition de les soutenir. Ces élections ont un enjeu national et nous devons sceller une union en vue des résultats extraordinaires au soir du 23 janvier 2022. L'ensemble des responsables ont donné leur engagement pour aboutir à ce résultat tant attendu et souhaité", indique M. Babou.