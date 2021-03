Élections locales: Nouveau report et nouvelle prorogation des mandats des élus

Énième report des élections territoriales. Le scrutin qui devait se tenir au plus tard dimanche prochain, 28 mars 2021, a été encore reporté. La décision a été prise ce mercredi en conseil des ministres. En effet, « le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux » a été adopté par le conseil et sera soumis au vite des députés prochainement.







Initialement prévu le 23 juin 2019 au lendemain de la présidentielle de février 2019, les élections locales ont été d’abord décalées au 1er décembre 2019 avant d’être reportées pour au plus tard le 28 mars 2021 sous le prétexte des négociations en cours sur la table du dialogue national.





Élus le 29 juin 2014 pour un mandat de 5 ans, les conseillers départementaux et municipaux feront bientôt 7 années de mandat dans seulement trois mois.