Élections Locales : Plus de 3 millions de Sénégalais ont voté

Sur 6 613 962 Sénégalais inscrits sur les listes électorales, seuls 3 174 700 se sont rendus aux urnes pour choisir leur maires et présidents de conseil départemental.



Ce qui équivaut, d'après le quotidien Source A, à 48% des électeurs inscrits sur les listes électorales.



Il s’agit d’un record, car jamais des élections municipales et départementales ont suscité un tel engouement.



À signaler qu’il y avait 166 listes en compétition pour les départements, 44 listes pour les villes et 2939 listes pour les communes.