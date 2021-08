Élections Locales : Ruée vers les commissions d'inscription sur les listes électorales

À plus d’une semaine de l’ouverture de la révision exceptionnelle des listes électorales, en vue des élections locales du 23 janvier 2022, les commissions sont prises d’assaut.



Le quotidien Source A note, dans sa livraison de ce mardi, un afflux de citoyens venus s’enregistrer pour pouvoir voter.



Plusieurs commissions sont déjà saturées à cause du nombre important de potentiels électeurs qui s’y sont rendus.



D'ailleurs, rapporte le journal, plusieurs communes ont demandé aux autorités compétentes d’augmenter le nombre de commissions pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de s’inscrire sur les listes électorales.



Un bilan à mi-parcours des inscriptions est prévu au plus tard ce mardi ou mercredi.