Élections locales : Serigne Mboup s'engage et décline sa vision pour la ville de Kaolack

L'homme d'affaires Serigne Mboup compte bien briguer les suffrages de ses compatriotes aux prochaines échéances électorales locales de 2021. Le patron de CCBM a décliné sa vision et défendu ses ambitions pour la ville de Kaolack.







A travers son slogan "And nawlé", il s'engage pour dit-il, "Faire de Kaolack, à l'horizon 2040, une ville émergente et dotée d'une bonne qualité de vie et de sécurité".