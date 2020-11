Élections locales : Une alliance se dessine entre Khalifa Sall et Sonko

C'est Source A qui vend la mèche dans sa parution de ce lundi. Et de révéler qu'une alliance se dessine entre Pastef d’Ousmane Sonko et Taxawu Sénégal de Khalifa Sall.Selon le journal, des discussions sont en cours entre les deux leaders en perspective des prochaines élections locales prévues, sauf nouveau report, en mars 2021.L’ex-maire de Dakar et le leader de Pastef travaillent à la mise en place d’une coalition au niveau de Dakar, Ziguinchor et d’autres localités du pays.