Élections Locales : Vers l'invalidation de la victoire de BENNO à Mbacké ?

Une réelle menace plane sur la victoire de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à Mbacké (Commune).



Ce, rapporte L'Observateur, à cause d’une anomalie contenue dans la liste communale proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Dans cette liste, deux noms de personnes de même sexe se succèdent. En effet, les numéros 34 et 35 sont des femmes. Il s’agit de Diop Ndèye et Marie Jeanine Mendy qui sont toutes les deux ménagères.



Bref, renseigne le journal, la parité absolue homme-femme n’est pas respectée pour les postes électifs.



En conséquence, l’on se dirige vers une annulation du scrutin et de la victoire de la majorité présidentielle, car la liste de Benno risque d’être déclarée irrecevable.