Elections locales : Vers un remous au sein de Bby à Gueule Tapée-Fass-Colobane

Ousmane Ndoye, Candidat de BBY à Fass-Colobane,Gueule Tapée

La date des prochaines élections locales n’est pas encore fixée, mais des tendances se dégagent quant aux candidats pour les mairies de certaines localités. C’est le cas de la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane, dirigée par Ousmane Ndoye, membre de Benno Bokk Yaakaar (Bby).





Ce dernier ne sera pas seul dans le combat pour la gestion de la mairie de sa localité. Et ses adversaires viennent d’abord de son propre camp. En effet, Thierno Ndiaye, leader de l’Apr dans la localité et membre de Bby, n’est plus prêt à s’aligner derrière Ousmane Ndoye.