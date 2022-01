[Vidéo] Élections locales/Yeumbeul Sud : Après son vote, Amadou Hott appelle les Sénégalais au calme, à l'issue du scrutin

Avant d'effectuer son devoir civique, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, a, dans un premier temps, fait escale au centre Mamadou Mady Ndiaye. En bon gentleman, le candidat de Benno Bokk Yaakaar a assisté au vote de sa dame.



Une fois fait, son cortège a mis le cap sur son bureau de vote, au centre Ababacar Sy, situé à quelques kilomètres de sa première destination. Après avoir déposé ses enveloppes dans les urnes et procédé aux formalités, Amadou Hott a accordé une interview à la presse.



Il s'est réjoui de la présence massive des électeurs et a lancé un appel au calme, au terme de ces élections.



«Nous sommes tous des fils et filles de Yeumbeul. Quel que soit le vainqueur, il travaillera pour la commune, pour tous les Yeumbeulois et ce, peu importe leur bord politique», a invité Amadou Hott.