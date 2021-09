Élections Locales : Yewwi Askan Wi installe ses comités électoraux

La coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (YAW) est de plain-pied dans les préparatifs des élections locales du 22 janvier 2022.



Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie sont en train d’installer leurs comités électoraux et départementaux dont les travaux devront être bouclés au plus tard le 24 septembre prochain.



À terme, rapporte le quotidien Source À dans sa parution du jour, ce sont ces Comités qui vont choisir à la base les candidats qui seront désignés.



En cas de divergence, la Commission nationale chargée des investitures va consulter la Conférence des leaders pour avis et la Commission médiation et arbitrage pour validation.