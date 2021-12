Élections territoriales 2022 : L’appel d’Antoine Félix Diome

Dans le cadre de la cérémonie de présentation de vœux et de décorations des agents du ministère de l’Intérieur, le ministre Antoine Félix Diome a adressé quelques mots à l’endroit de ses collaborateurs. Il les invite à ne pas lésiner sur les moyens pour s’assurer du bon déroulement des élections devant se tenir en janvier 2022.



« Le 23 janvier 2022, notre administration territoriale et singulièrement les autorités administratives déconcentrées dans leurs circonscriptions respectives seront à la tâche pour l’organisation des élections municipales et départementales. Nous connaissons tous les enjeux qui s’attachent à l’organisation de scrutins, raison pour laquelle je les exhorte à ne ménager aucun effort pour leur réussite », dit le ministre qui pense avec certitude que les autorités cités seront à la hauteur des attentes.



Cette mission de préservation de la stabilité selon le ministre se doit d’être un sacerdoce pour les acteurs étatiques concernés : « Un pan important de notre mission consiste à fédérer et à engager toutes les forces vives de la nation autour d’un dialogue fécond pour maintenir en permanence un climat de paix et de concorde propice au développement économique et social du pays conformément aux instructions du Président de la République Macky Sall ».



Antoine Félix Diome a par ailleurs félicité l’initiative des imams, oulémas et évêques du Sénégal après la conférence de presse conjointe organisée le lundi 20 décembre.