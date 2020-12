Electrification rurale : Macky annonce un programme de 100 000 lampadaires solaires

L’électricité est une autre priorité pour le président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui, selon lui, « catalyse la dynamique d’émergence ». En effet, dans son message à la Nation pour la nouvelle année 2021, il a souligné que l’Etat garde « intact l’objectif d’accès universel en 2025 » en ce qui concerne l’électricité.De l’avis du Président Sall, « chaque village, chaque foyer du pays mérite d’être éclairé ». Car, soutient-il, « c’est cela aussi le Sénégal pour tous ».D’une puissance installée de 1249 mégawatts en 2019, Macky renseigne que le Sénégal est passé à 1350 mégawatts en 2020.Et le programme d’installation de 50 000 lampadaires solaires étant achevé, il annonce que le gouvernement va lancer en 2021, un nouveau programme de 100 000 lampadaires solaires. Ce, pour couvrir l’ensemble des communes du Sénégal. S’y ajoute un projet d’électrification solaire de 1000 villages, qui s’ajoutera à celui en cours pour 300 villages.De même, le Chef de l’Etat annonce que le PUDC (Programme d’urgence de développement communautaire) lancera un nouveau chantier d’électrification de 2000 villages qui, selon lui, bénéficiera à 433 144 habitants, et augmentera ainsi de 11,36% le taux d’électrification rurale au Sénégal.Macky Sall s’est réjoui, par ailleurs, de la signature en octobre dernier, du contrat de construction d’une centrale électrique à gaz de 300 mégawatts à capitaux entièrement sénégalais. Laquelle, pour lui, est « une première de l’histoire du Sénégal dans ce domaine et illustre de façon concrète l’application de la loi sur le contenu local pour l’exploitation future de nos ressources gazières et pétrolières ».