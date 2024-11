Élu député, Abdou Karim Sall à ses militants : "Cette victoire est la vôtre"





Après avoir été élu député de la 15é législature, l'ancien ministre Abdou Karim Sall a adressé un message de remerciements à ses militants. "Je tiens à vous remercier tous, de près ou de loin, pour votre soutien qui a rendu possible mon élection comme député de la 15e législature. Cette victoire est la vôtre, le fruit d’un engagement collectif et de votre mobilisation. Je reste à votre écoute, déterminé à porter vos aspirations et à travailler pour un Sénégal plus juste et prospère", a-t-il écrit sur sa page Facebook.





Avant de conclure : "Merci pour votre confiance. Que le Tout-Puissant Allah vous garde et veille sur notre Sénégal."