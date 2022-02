Élu maire de Pire, Ndoye Bane quitte Xalass

Le nouveau maire de Pire, Ndoye Bane vient de quitter Xalass, une émission de faits divers dont il était l'un des animateurs sur la radio RFM.



Le maire élu, du fait de ses nouvelles responsabilités, ne peut plus être animateur de cette émission.

« Je suis venu vous annoncer que je ne fais plus partie de Xalass. Mon nouveau poste ne me permet plus de continuer cette émission », a-t-il informé sur la Rfm.