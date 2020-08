Embargo au Mali, 3è mandat : L'appel de Guy Marius Sagna

Frapp France dégage dénonce l’Embargo de la Cedeao contre le Mali. Pour Guy Marius Sagna, les chefs d'Etat de la Cedeao ne se soucient pas des populations.







« Nous ne sommes pas d'accord, nous rejetons énergiquement l’Embargo de la Cedeao. Nous pensons qu'il est temps que la Cedeao soit une Cedeao des peuples et non une Cedeao au service de présidents de la République, qui au lieu de régler le problème d'éducation, de santé ou de sécurité ne pensent qu’à une seule chose : comment s’éterniser au pouvoir », soutient l’activiste sur la Rfm.





Par ailleurs, l’activiste demande au peuple de la sous-région de prendre leurs responsabilités surtout sur la question liée au 3e mandat.





« Nous soutenons le peuple malien et tous les peuples de la Cedeao doivent refuser le 3e mandat au niveau de l'Afrique en général et de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y aura pas de 3e mandat au Sénégal. C'est au peuple sénégalais de dire non et nous invitons nos concitoyens à être fermes par rapport à cela. Nous ne devons pas accorder au Président Macky Sall ce que nous avons refusé au Président Abdoulaye Wade. Cela ne passera pas et le Président Macky Sall doit en être conscient ».