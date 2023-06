Emeutes en France: 40.000 policiers et gendarmes mobilisés jeudi soir









Un total de 40.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France jeudi soir, dont 5.000 à Paris et en proche banlieue, face au risque de nouvelles émeutes liées au décès d'un adolescent tué mardi par la police, a annoncé le gouvernement.





Les forces de l'ordre seront "quatre fois plus" nombreuses que pendant la nuit de mercredi et jeudi pendant laquelle les heurts et les dégradations se sont amplifiés et étendus à plusieurs villes en France, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.