Émeutes Février-Mars: «On ne conquiert pas le pouvoir avec une doctrine putschiste incarnée par Sonko et Barthélémy Dias», (PMD)

Les émeutes survenues au Sénégal entre février et mars dernier ne sont pas toujours élucidées. Ce, malgré les 13 victimes enregistrées. Les coupables hument l’air de la liberté. Membre de la Task force républicaine, Papa Mahawa Diouf a soutenu, devant le Jury du dimanche, ce 23 mai sur Iradio: «Ils sont morts pour une telle légèreté et pour un tel manquement de respect à nos institutions. Il faut que notre démocratie soit interrogée dans le fond parce que c’est un avertissement sans frais pour nous tous ». Avant de demander à pacifier les choses. « Il faut revenir à l’orthodoxie politique qui est qu’il y a une proposition du pouvoir et une contre-proposition de l’opposition. Mais fonder un dialogue politique sur la bravade, sur la menace des institutions et du pouvoir ne marchera pas », prévient le Directeur général de l’Agence sénégalaise de la promotion touristique.