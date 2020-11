Emigration clandestine : Pape Diop pointe « l’échec des politiques d'emploi » du gouvernement

La recrudescence du phénomène de l'émigration clandestine avec plusieurs centaines de naufragés au large de du Sénégal, ne laisse guère indifférente la formation politique dirigée par Pape Diop. Suite à une longue suspension due à l’épidémie à coronavirus, la Convergence Libérale et Démocratique Bokk Gis Gis a réuni son Secrétariat Exécutif National (SEN), marquant ainsi la reprise de ses activités.Dans le communiqué de presse sanctionnant la rencontre et dont copie est parvenue à Seneweb, Pape Diop et Cie constatent que des centaines, voire des milliers de jeunes compatriotes, « Victimes d’un chômage endémique et affectés par le manque de perspectives, essaient désespérément de rejoindre l’Europe à bord d'embarcations de fortune. Le bilan est très lourd avec plusieurs pertes en vies humaines et dans des conditions insoutenables ».Face à une telle tragédie, Bokk Gis Gis « interpelle vivement le gouvernement dont l'échec des politiques d'emploi est la principale cause de cette émigration clandestine. Par conséquent, le Secrétariat Exécutif National appelle les pouvoirs publics à prendre enfin la pleine mesure de ce véritable drame humain afin d’apporter des réponses urgentes et efficaces à la lancinante question de l’emploi. », lit-on dans le document.