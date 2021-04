Émigration et emploi des jeunes : Idy met de l'eau dans le moulin de Macky

’’Emigration et emploi des jeunes’’ est le thème de la session plénière (visioconférence) présidée par le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idrissa Seck, hier, jeudi 8 avril. L’étude du thème en question procédait à la saisine du chef de l’État, Macky Sall, qui "accorde un intérêt particulier à ces problématiques qui touchent particulièrement la jeunesse sénégalaise", rapporte le communiqué qui a sanctionné la rencontre.La note rappelle que que cette question cruciale "est propulsée au-devant de l’actualité, dans un contexte marqué récemment par de regrettables agitations sociales."Ainsi, la 3e personnalité de l’État a tenu "à saluer les efforts consentis par le gouvernement pour promouvoir davantage l’emploi des jeunes et des femmes, d’une part, mais surtout à féliciter les récentes décisions prises par le président de la République ce 3 avril."Le patron de Rewmi et ex-candidat classé 2e lors de la présidentielle du 24 février 2019 a assuré que ces décisions sont des réponses pertinentes aux besoins de formation, d’emploi et de soutien à l’entreprenariat des jeunes.Pour rappel, le CESE clôture, ce vendredi, 9 avril, sa première session ordinaire entamée le 24 février 2021 sur le thème : "Inondations et assainissement", en présence du ministre de tutelle, Serigne Mbaye Thiam.